День рождения больших панд отпразднуют в Московском зоопарке 30 июля

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке в воскресенье, 30 июля, состоится празднование дня рождения больших панд с различными мастер-классами и играми. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

"В Московском зоопарке пройдет праздник "День рождения панды". <...> На Старой территории зоопарка, где находится вольер с пандами, будут расположены праздничные точки активности, которые можно будет найти по красным китайским фонарикам", – говорится в сообщении.

Развлекательные мероприятия запланированы на дневное время. Так, на круге катания будет работать площадка "Мастерим и играем". Там, например, можно будет научиться делать фигурки карпов кои из бумаги. А на площадке "Рисуй как панда" перед Домом птиц посетители зоопарка научатся рисовать разных животных.

В 11:00 в Библиотеке зоопарка состоится лекция "Самый необычный медведь", которая будет посвящена преимущественно пандам. В 14:00 для посетителей проведут показательное кормление бамбуковых медведей. А на 15:00 запланирована экскурсия по Старой территории зоопарка.

Все мероприятия рассчитаны на участников от трех лет. Заранее зарегистрироваться потребуется только желающим попасть на экскурсию и лекцию. Последняя рассчитана на 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке свели панд Жуи и Диндин в надежде получить потомство. Для контроля за процессом в столицу приехал китайский специалист по размножению больших панд.



Московский зоопарк показал, как играют панды Жуи и Дин Дин