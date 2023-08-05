Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сетчатому жирафу Самсону исполнилось 30 лет, что является большим возрастом для него. Об этом рассказала пресс-служба Московского зоопарка.

"Самсон всегда радовался гостям. Ему важно общаться, видеть улыбчивые лица и приветливо машущие руки. Здесь не спутать стремление к общению и к еде. Наш жираф тянется к людям, он полностью сыт, ему не нужны лакомства", – отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, жираф прибыл в столицу в юном возрасте. Многие посетители застали его еще детьми. Жираф стал живой легендой Московского зоопарка, добавила Акулова.

"Мы обеспечим ему комфортную жизнь, а вы, дорогие друзья – просто приходите его проведать. Просто помашите нашему любимому жирафу – он порадуется", – указала пресс-служба.

До этого в Московском зоопарке состоялось празднование дня рождения больших панд с различными мастер-классами и играми. Развлекательные мероприятия прошли в дневное время. Так, на круге катания работала площадка "Мастерим и играем". Там, например, москвичи могли научиться делать фигурки карпов кои из бумаги.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке свели панд Жуи и Диндин в надежде получить потомство. Для контроля за процессом в столицу приехал китайский специалист по размножению больших панд.

Московский зоопарк показал, как играют панды Жуи и Дин Дин