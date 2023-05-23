"Мой район": Экоцентр. Басманный район

Двухпоточная система сбора отходов появилась в Москве в 2020 году благодаря мусорной реформе. С 1 января 2020 года в жилых дворах появились по два бака – синий и серый. Эта система предполагает разделение твердых бытовых отходов на два типа – вторсырье и смешанные.

Экоактивист Арсений Веденский расскажет, как правильно сортировать мусор, какое будущее у мусоропроводов и возможно ли в принципе сократить количество мусора. Певица Алена Свиридова и актриса Валерия Ланская поделятся, как в их семьях перешли на раздельный сбор мусора и почему это важно для них.

Как еще можно сохранять экологию в столице и в принципе не выбрасывать ненужные вещи, а давать им вторую жизнь? И как в Москве можно бесплатно избавиться от старых вещей, какие сервисы существуют для горожан? Подробнее – в программе "Мой район".