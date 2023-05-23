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17:45

Город

"Мой район": Экоцентр. Басманный район

"Мой район": Экоцентр. Басманный район

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Электрические суда начнут курсировать по московским рекам в июне

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Двухпоточная система сбора отходов появилась в Москве в 2020 году благодаря мусорной реформе. С 1 января 2020 года в жилых дворах появились по два бака – синий и серый. Эта система предполагает разделение твердых бытовых отходов на два типа – вторсырье и смешанные.

Экоактивист Арсений Веденский расскажет, как правильно сортировать мусор, какое будущее у мусоропроводов и возможно ли в принципе сократить количество мусора. Певица Алена Свиридова и актриса Валерия Ланская поделятся, как в их семьях перешли на раздельный сбор мусора и почему это важно для них.

Как еще можно сохранять экологию в столице и в принципе не выбрасывать ненужные вещи, а давать им вторую жизнь? И как в Москве можно бесплатно избавиться от старых вещей, какие сервисы существуют для горожан? Подробнее – в программе "Мой район".

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