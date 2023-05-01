LADA Granta возглавила ТОП-7 самых дешевых новых автомобилей в РФ на 1 мая 2023 года

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LADA Granta возглавила ТОП-7 самых дешевых новых автомобилей в Российской Федерации на 1 мая 2023 года. Об этом сообщает портал Carsweek.ru.

"Если говорить о модели "Гранта", то цены выросли на некоторые комплектации, включая базовую версию Classic’22. Автопроизводитель рекомендует цену в 692 300 рублей", – отмечается в сообщении.

В рамках технической составляющей под капотом этого автомобиля 8-клапанный мотор с мощностью 90 лошадиных сил, который работает совместно с механической трансмиссией. Кроме того, производитель LADA Granta анонсировал электрический усилитель руля, передние стеклоподъемники с электрическим приводом и обогрев наружных зеркал.

Благодаря невысокой стоимости Granta является бестселлером российского рынка на протяжении уже нескольких месяцев подряд.

На втором месте расположилась LADA Niva Legend. Стоимость внедорожника начинается с отметки в 821 900 рублей. Этот автомобиль регулярно входит в ТОП-10 бестселлеров на российском рынке.

На третьем месте – внедорожник Niva Travel. У него выросли цены на все комплектации. Теперь покупатель может приобрести данный автомобиль минимум за 1 042 900 миллионов рублей. Этот внедорожник сейчас популярнее классической "Нивы".

УАЗ "Хантер" находится на четвертом месте. В России он сейчас доступен только в комплектации Base Fleet по цене от 1 390 000 рублей. Далее расположился кроссовер JAC S3 с ценой в 1 399 000 рублей. Отмечается, что компания JAC весной этого года повысила стоимость ряда моделей. На шестом месте – седан Iran Khodro Tara. Поставки этого автомобиля в России наладил дилер "Рольф". Седан получил платформу от Peugeot 301 и обойдется покупателю в 1 519 000 рублей.

На седьмом месте расположился автомобиль BAIC X35, продажи которого в России начнутся в мае. Цена стартовой версии составляет 1 698 900 рублей.

Ранее сообщалось, что машины иностранных марок, ввозимые в Россию из-за рубежа, подорожали на 10% на фоне ослабления рубля.

Отмечается, что подорожали не только недавно ввезенные автомобили, но и те, что попали на рынок РФ до падения российской валюты. Дилеры объясняют это так: если продавать последние по прежним ценам, то новые машины закупить не получится.



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