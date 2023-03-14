В РФ весной могут привезти новые для российского рынка автомобили

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Российские дилеры хотят весной 2023 года привезти в РФ новые для отечественного рынка автомобили с помощью параллельного импорта. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опрошенных представителей отрасли.

Речь идет в том числе об электрокарах Dongfeng E70 и HiPhi Z, а также машинах, которые не ввозили на территорию РФ большими партиями, – модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.

"Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon", – заявила директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова.

По ее словам, в основном по параллельному импорту компания поставляет марки среднего и премиального сегмента.

В свою очередь, директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх рассказал, что сейчас появилась возможность поставлять в РФ новые для российского рынка модели, которые ранее в стране не продавались. Он утверждает, что на данный момент у электромобилей существует потенциал для роста. Такой транспорт, считает Мелюх, обычно приобретают в качестве второго автомобиля.

Однако в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" предупредили, что жителям РФ не стоит рассчитывать на большой объем параллельного импорта в целом.

Ранее сообщалось, что Минпромторг включил в перечень параллельного импорта автомобили 12 иностранных брендов. Так, к ввозу в РФ разрешены такие марки, как Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.

Минпромторг расширил список товаров, которые будут ввозить в РФ по параллельному импорту

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