Ввозимые в РФ машины можно использовать без оснащения функцией экстренного вызова

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Привезенные из-за границы в Россию автомобили могут не оснащаться системами вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию РФ.

В ведомстве напомнили, что законодательство страны предусматривает подобную возможность для физических и юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, поделились в ГИБДД, Минпромторг является ответственным в области технического регулирования. По данным ведомства, разрешение на ввоз в РФ автомобилей без устройств вызова экстренных оперативных служб значительно облегчает административные процедуры.

Уточняется, что индивидуальная оценка автомобилей, не оснащенных такими системами, при ввозе в РФ физическими лицами проводится по регламенту таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Ранее начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что с 1 октября у россиян в тестовом режиме появится возможность предъявить водительское удостоверение в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Он уточнил, что в настоящее время в ПДД готовятся поправки для полной легализации электронных прав.