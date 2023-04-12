Импортируемые в РФ автомобили подорожали на 10% из-за падения рубля

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Машины иностранных марок, ввозимые в Россию из-за рубежа, подорожали на 10% на фоне ослабления рубля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителей авторынка.

"Рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен. Если речь о параллельном импорте, то цены меняются мгновенно", – объяснили в компании "Авилон".

Отмечается, что подорожали не только недавно ввезенные автомобили, но и те, что попали на рынок РФ до падения российской валюты. Дилеры объясняют это так: если продавать последние по прежним ценам, то новые машины закупить не получится.

Между тем ранее аналитики предположили, что нынешнее ослабление рубля не сильно повлияет на цены на российском рынке. Дело в том, что ретейлеры еще в прошлом году слишком сильно подняли цены. Дальнейшее их повышение может создать конфликт спроса и финансовых возможностей покупателей.

Эксперты спрогнозировали рост российского авторынка

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