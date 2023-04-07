Австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину спасти российский автопром – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Австрийский бизнесмен, экс-глава Magna Steyr и бывший председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф предложил Владимиру Путину спасти российскую автомобильную промышленность, передает немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, Вольф направил российскому лидеру в январе 2023 году письмо, которое содержало инвестиционный проект по спасению автопрома РФ на сумму 60 миллиардов рублей.

По проекту, на российском рынке предполагалось совместно с "ГАЗ" каждый год выпускать не менее 270 тысяч автомобилей марки "Волга". Для этого Вольф предложил использовать мощности двух заводов, одно из которых – предприятие Volkswagen – располагается в Калуге.

В немецком журнале уточнили, что австрийский бизнесмен является одним из наиболее влиятельных представителей европейского автопрома. Вольф входит в наблюдательные советы немецкого производителя автокомплектующих Schaeffler, а также автоконцерна Porsche SE, который контролирует автоконцерн Volkswagen AG.

В материале сказано, что Вольф до конца прошлого года был на посту члена наблюдательного совета "Группы ГАЗ" и до сих пор владеет порядка 10% ее акций.

Ранее сообщалось, что Российские дилеры хотят весной 2023 года привезти в РФ новые для отечественного рынка автомобили с помощью параллельного импорта.

Речь идет об электрокарах Dongfeng E70 и HiPhi Z, а также машинах, которые не ввозили на территорию РФ большими партиями, – модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.

По словам директора по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлии Овчинниковой, в основном по параллельному импорту компания поставляет марки среднего и премиального сегмента.



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