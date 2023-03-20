Суд в Нижнем Новгороде арестовал российские активы Volkswagen

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство автозавода "ГАЗ" по делу о взыскании 15,6 миллиарда рублей убытков с Volkswagen из-за расторжения соглашения о контрактной сборке. Текст решения опубликован в электронной картотеке арбитражных дел.

Судом принято решение арестовать российские активы немецкого автоконцерна. Оно распространяется в том числе на 11 объектов недвижимости ООО "Фольксваген Груп Рус", на 28-процентную долю Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале "Фольксваген Груп Рус", аналогичные доли Skoda Auto A.S. и Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в российской компании в размере 16,8 и 55,14% соответственно, а также на некоторое другое имущество.

Кроме того, для Федеральной налоговой службы вводится запрет на регистрационные действия в отношении "Фольксваген Груп Рус", "Скания страхование" и "Скания финанс", в том числе связанные с изменением состава их участников, реорганизацией или ликвидацией.

Отмечается, что "ГАЗ" подал иск 14 марта. В нем утверждалось, что из-за расторжения со стороны Volkswagen соглашения о контрактной сборке в марте прошлого года завод понес убытки в размере 15,57 миллиарда рублей. В связи с этим предприятие требовало арестовать 100% активов российского подразделения немецкого концерна.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, может быть передан ФГУП "НАМИ". В сентябре прошлого года японский автоконцерн сообщил о полном прекращении производства автомобилей в РФ и намерении провести реструктуризацию офиса в Москве.

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