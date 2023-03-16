Мантуров заявил, что петербургский завод Toyota может быть передан ФГУП "НАМИ"

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Активы завода японского автоконцерна Toyota, расположенного в Санкт-Петербурге, могут быть переданы ФГУП "НАМИ". Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП.

"Прорабатывается передача российских активов Toyota "НАМИ", – цитирует министра РИА Новости.

В сентябре прошлого года автоконцерн сообщил о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. В компании заявили о намерении провести оптимизацию и реструктуризацию офиса в Москве.

Представители автоконцерна отметили, что решение позволит поддержать деятельность салонов и обеспечить обслуживание клиентов Toyota и Lexus в РФ.

Уже в ноябре 2022-го компания приступила к сокращению штата сотрудников предприятия. Автоконцерн предложил каждому работнику выплату от 12 средних зарплат. Кроме того, за сотрудником сохранится ДМС на протяжении года после увольнения. На тот момент в предприятии свою деятельности осуществляли 1 937 специалистов.

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