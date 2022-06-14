В России потребовали наказать представителей западных автоконцернов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) Олег Павлов направил в Генпрокуратуру и МВД обращение с просьбой привлечь к уголовной ответственности крупнейших грузовых автомобильных производителей, сообщает газета "Известия".
Отмечается, что речь идет о концернах, которые в рамках западных санкций объявили о бессрочной приостановке деятельности в России.
"Среди них правообладатели таких брендов, как Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco, под которыми ранее (до введения санкций) на российский рынок выпускались наиболее популярные в транспортно-логистической отрасли грузовые автомобили, включая седельные тягачи", – говорится в обращении.
Общественники просят при необходимости привлечь представителей компаний к ответственности, а также взять под контроль автозапчасти и детали на их российских складах.
"По нашему глубокому убеждению, такие решения являются противоправными и общественно опасными, посягающими на законные интересы бесчисленного множества российских граждан и организаций", – говорится в обращении.
В начале марта немецкая компания Volkswagen Group и чешский концерн Skoda Auto приняли решения приостановить производство в РФ, а также прекратить экспорт автомобилей в страну. В качестве причины называлась текущая ситуация на Украине, которая характеризуется значительной неопределенностью.
Также о решении приостановить производство автомобилей на заводе в Подмосковье и прекратить поставки легковых и малотоннажных машин на рынок России заявили в Mercedes-Benz.
До этого газета Nikkei сообщила, что японские автоконцерны Honda и Mazda также остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию.
Эксперты сообщили о постепенной стабилизации ситуации на авторынке
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