Модель российской марки Evolute стала самым продаваемым электромобилем в феврале

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В феврале этого года продажи электромобилей в РФ увеличились на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на "Автостат".

Так, в прошлом месяце россияне приобрели 550 электрических автомобилей. Примечательно, что наиболее востребованной оказалась модель i-Pro от российского бренда Evolute, завод которого с 2014 года производил автомобили китайских Great Wall, Dongfeng и других компаний.

Российских электромобилей было продано 117 штук. Далее по популярности идет Volkswagen ID.4 (продано 82 штуки), Tesla Model Y (59 штук), Voyah Free (42 штуки) и Volkswagen ID.6 (29 штук).

Ранее стало, что с 1 марта владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться платными федеральными автотрассами. Соответствующий эксперимент продлится до конца текущего года. Для проезда водителям потребуется приобрести или арендовать у "Автодора" транспондер T-pass.



Российским владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам

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