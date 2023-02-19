Эксперты рассказали, какие автомобили россияне смогут выгоднее всего продать в 2023 году

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Из-за нехватки новых автомобилей на российском рынке начали дорожать поддержанные машины. В агентстве "Автостат" назвали марки авто, которые можно будет выгоднее всего продать на вторичном рынке в 2023 году. Данные агентства приводит портал "Экономика сегодня".

Самыми рентабельными в сегменте В марками оказались Kia Rio, Renault Sandero и Hyundai Solaris. Стоимость этих авто увеличилась на 26,8%, 25,4% и 25,1% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Что касается сегмента С, то здесь выгоднее всего можно будет продать Mazda 3, Kia Cerato и Hyundai Elantra. Цены на эти автомобили выросли на 28%, 27,3% и 23,9% соответственно.

В сегменте D самым выгодным для продажи автомобилем стала Toyota Camry. Ее цена возросла на 30,8%, согласно данным агентства.

Ранее сообщалось о том, что в России планируется продлить упрощенный порядок производства автомобилей на 2024 год. Поправки готовят в технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств". Согласно документу, до февраля 2024 года можно будет производить автомобили низкого экологического класса и без современных систем безопасности.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время три тысячи автомобилей марки "Москвич 3" поставят для такси и каршеринга по всей стране. По словам мэра столицы, завод "Москвич" совместно с компанией "Яндекс" подписали соглашение на поставки автомобилей в 2023 году.

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