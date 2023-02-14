В Минпромторге заявили, что поставки иранских автомобилей в РФ пока невозможны

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В настоящий момент наладить поставку иранских автомобилей на российский рынок невозможно, поскольку они не сертифицированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

"Одним из основных условий для поставок импортных автомобилей, в том числе из Ирана, и их эксплуатации на территории Российской Федерации является прохождение сертификации транспортного средства. На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что в министерство соответствующих запросов не поступало.

Ранее сообщалось, что Иран подписал с российской стороной меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов. Об этом заявил руководитель Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш. Выпуском машин в стране занимается компания Iran Khodro (IKCO).

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