Автоэксперт заявил, что иранские автомобили займут свою нишу на российском рынке

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Автомобильный эксперт Дмитрий Славнов заявил, что автомобили иранского производства могут стать востребованными в России в случае начала поставок. Об этом сообщает телеканал "360".

Он отметил, что рано или поздно машины из Ирана займут в РФ свою нишу и свой ценовой сегмент.

"Покупатели будут, конечно. Если соотношение "цена – качество" будет неплохим, то почему нет?" – уточнил он.

Также Славнов обратил внимание на то, что правительство Ирана не вкладывало большие ресурсы в развитие автомобильной отрасли, как это происходило в Германии и США.

"Если бы у меня был выбор, купил бы "китайца", их бренды делают на самом деле хорошо. Машины ничуть не хуже, чем у европейских производителей", – подчеркнул автоэксперт.

Кроме того, он призвал россиян присмотреться к автопрому РФ и вкладывать денежные средства в покупку отечественных авто. По его словам, это позволит поддержать отрасль.

Ранее стало известно, что Иран подписал с российской стороной меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов. Об этом заявил руководитель Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш. Выпуском машин в стране занимается компания Iran Khodro (IKCO).

"Актуальный репортаж": иранские автомобили могут появиться на рынках в РФ

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