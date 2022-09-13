Эксперт рассказал, остановится ли рост цен на автозапчасти в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Отрасль автозапчастей в РФ постепенно адаптируется к новым условиям. Об этом "Российской газете" заявил президент маркетплейса Autodoc.ru Владислав Соловьев.

По его словам, первой неожиданностью для отрасли стал скачок российской национальной валюты, после этого автомобильные концерны из-за рубежа приостановили поставки запчастей в страну. Также на положение дел в отрасли повлияли проблемы с логистикой, когда из РФ ушли западные компании, занимающиеся перевозками, объяснил эксперт.

Примерно с середины лета 2022 года ситуация стала налаживаться, сообщил Соловьев.

"Во-первых, начинают выстраиваться новые логистические цепочки поставок. Мы все больше получаем товар через нейтральные и дружественные страны, через Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, страны ЕАС. Во-вторых, налаживаются схемы поставок по параллельному импорту", – уточнил Соловьев.

Он добавил, что особенно важным достижением стало отсутствие дефицита запчастей. Однако ассортимент продукции стал уже.

Соловьев отметил, что с неудобствами приходится сталкиваться владельцам более редких машин. По его словам, они обладают достаточными средствами для решения проблем.

Кроме того, эксперт отметил рост цен на автозапчасти в период с весны 2022 года.

"Например, по маслам и технических жидкостей мы оцениваем рост цен в среднем на 30–40%. А, например, запчасти для ходовой увеличились на 20–30%. По кузовным деталям рост в некоторых случаях достигает 60–70%", – сообщил Соловьев.

Специалист высказал надежду на стабилизацию рубля и отсутствие роста цен на товары данной категории. Он также заявил, что в 2023 году рынку удастся превысить отметку в два триллиона рублей, которая была достигнута в текущем году.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, чем может обернуться покупка иномарок из ближнего зарубежья. Специалист отметил, что от машин из Казахстана, Армении, Белоруссии лучше всего отказаться.

По его словам, все случаи ввоза таких автомобилей связаны с занижением таможенной стоимости.

