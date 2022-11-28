Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на 300 млн долларов

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Иран подписал с российской стороной меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 миллионов долларов. Об этом рассказал руководитель Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш.

"Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию) на 300 миллионов долларов", – цитирует его информационное агентство Fars.

Известно, что выпуском машин в Иране занимается компания Iran Khodro (IKCO). Если говорить о самых популярных моделях концерна, то можно в качестве примера привести седан Samand, построенный на базе Peugeot 405. Сюда можно отнести и перелицованные автомобили Peugeot, кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии одобрили проект соглашения с Россией об объединенной промышленной политике. Инициативу подписал председатель правительства республики Романов Головченко.

Он поручил министерству промышленности провести переговоры по проекту, а также разрешил вносить в него некоторых изменения, которые не должны иметь принципиальный характер.

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