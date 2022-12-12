Единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения появилась в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Для научно-исследовательских, производственных и иных столичных организаций создали единую платформу для разработки проектов в области электромобилестроения. Объединение будет осуществлять деятельность через Московский инновационный кластер (МИК).

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в состав платформы уже входит порядка 40 подобных организаций, среди которых – завод "Москвич", Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и особая экономическая зона "Технополис "Москва".

По ее словам, вступить в объединение могут не только компании, но и индивидуальные предприниматели.

Сергунина поделилась, что участниками кластера стали представители транспортной отрасли, IT, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и многие другие.

"Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов. Заодно усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры, а город окажет им всю необходимую поддержку", – отметила Сергунина.

Кластер поможет Москве стать одним из центров электромобилестроения в РФ. На данный момент у участников платформы в работе есть три проекта. Например, один из них посвящен созданию грузового электрофургона на базе шасси "УАЗ". Остальные связаны с разработкой российских аккумуляторов для электротранспорта.

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