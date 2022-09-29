Иран планирует договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин

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Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил, что Тегеран хотел бы заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей.

По его словам, в настоящее время Иран и Россия находятся в исключительном положении в плане двустороннего сотрудничества.

"Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", – приводит слова Манеша РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Иранская национальная нефтяная компания и российская компания "Газпром" подписали в Тегеране меморандум о нефтяном сотрудничестве. Глава ИННК назвал новое партнерство крупнейшей иностранной инвестицией в истории нефтяной промышленности Ирана.

В конце июля Иран и Россия договорились о поставках авиаоборудования и техобслуживании. Страны также подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю.



В России могут появится автомобили из Ирана

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