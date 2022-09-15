"АвтоВАЗ" будет выпускать две новые модели Lada в 2024–2025 годах

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Две новые модели Lada начнут производиться на "АвтоВАЗе" в 2024–2025 годах, заявили в Минпромторге России.

"Совет директоров также единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей Lada, которые должны встать на конвейер в 2024–2025 годах", – приводит ТАСС слова главы министерства Дениса Мантурова.

Кроме того, в ведомстве сообщили о планах по выпуску кроссовера на платформе Lada Vesta, а также отдельного семейства сегмента "В" на глобальной платформе.

Ранее сообщалось, что компания в среднесрочной перспективе намерена начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta. По его словам, кроссоверы являются сегодня наиболее востребованными среди покупателей.

