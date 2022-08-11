Программа льготного автокредитования будет действовать в РФ до 1 декабря

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Программа льготного автокредитования, запущенная в июле, будет действовать до 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
Решение было принято по итогам заседания совета директоров компании "АвтоВАЗа".
После истечения срока автокредиты могут возобновить вновь за счет ассигнований, которые будут заложены на программу в федеральном бюджете на 2023 год, сообщили в ведомстве.
В ходе заседания был сделан акцент на продолжение реализации антикризисных мер для стабилизации ситуации на "АвтоВАЗе". Чтобы сохранить уровень дохода сотрудников предприятия, во время четырехдневной рабочей недели выделили средства для организации временного трудоустройства специалистов.
"Также в план мероприятий входят: стимулирование потребительского спроса, субсидирование временного трудоустройства персонала и затрат на НИОКРы", – отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга. С 14 июля льготные автокредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей, а также на электромобили Evolute, произведенные на заводе Моторинвест в Липецке. На последние действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведущие российские банки и лизинговые организации уже подтвердили, что готовы запустить программы льготного автокредитования и льготного лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей.
"Деньги 24": льготное автокредитование
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