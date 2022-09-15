"АвтоВАЗ" снял с производства Lada Xray

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Концерн "АвтоВАЗ" не планирует возобновлять производство модели Lada Xray. Об этом рассказал официальный представитель компании Сергей Ильинский, передает РИА Новости.
"В Xray очень велика доля импортируемых компонентов, он менее всего локализован", – объяснил специалист в ходе премии "Автомобиль года в России".
В рамках ВЭФ-2022 в сентябре президент "АвтоВАЗ" сообщил о намерениях концерна в 2023 году восстановить почти всю досанкционную линейку автомобилей. Марка Lada включает в себя семейства Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.
В концерне "АвтоВАЗ" ранее представили статистику продаж, согласно которой в 2021 году суммарно было реализовано 350,7 тысячи машин Lada.
Летом 2022 года Соколов объявил о планах компании в среднесрочной перспективе начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta. Президент "АвтоВАЗ" добавил, что такой тип корпуса наиболее востребован.
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