"АвтоВАЗ" планирует начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta

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"АвтоВАЗ" в среднесрочной перспективе намерен начать производство нового кроссовера на базе Lada Vesta, заявил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"После утверждения новой стратегии "АвтоВАЗа" мы активно приступим к разработке новинок", – сказал Соколов.

По его словам, кроссоверы являются сегодня наиболее востребованным среди покупателей.

Ранее аналитики спрогнозировали восстановление российского авторынка к 2024 году. Согласно оценкам аналитиков, по итогам текущего года рынок автомобилей в РФ сократится на 28% – до 1,1 миллиона проданных машин, затем ежегодно он будет расти на 6% при сохранении господдержки. В 2024 году, как ожидается, продажи вырастут до 1,58 миллиона автомобилей, что выше показателя 2021 года, когда было продано 1,5 миллиона машин.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предположил, что цены на автомобили в РФ больше не вырастут, поскольку на рынке наблюдается диспропорция: китайскую машину можно приобрести по цене BMW X6 в Германии. Однако они и не снизятся из-за возникшего дефицита.

