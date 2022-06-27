Эксперт ответил, почему в России вырос спрос на японские машины

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Автоэксперт Дмитрий Болысов раскрыл причину того, почему среди россиян вырос спрос на японские праворульные машины, сообщает "Радио 1".

"Качество автомобилей, которые сейчас продаются в стране, упало. А праворульные машины не особенно подорожали. При этом качество у них достаточно высокое, поэтому их стали покупать", – объяснил он.

Однако, по мнению специалиста, у таких машин есть один недостаток – их достаточно сложно обгонять.

Ранее японский автоконцерн Nissan объявил, что с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих.

Однако в мае стало известно, что компания не возобновит производство машин в России до марта 2023 года. Об этом заявило руководство компании.

Отмечается, что автоконцерн уже списал российский бизнес в прогнозе на финансовый год. Текущие убытки оцениваются почти в 500 миллионов долларов.