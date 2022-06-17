Западные автопроизводители заявили о желании вернуться на российский рынок – Алиханов

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Западные автопроизводители признались российским партнерам в своем желании вернуться в РФ, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на ПМЭФ.

"Все автопроизводители, я говорю про западных производителей, все декларируют желание вернуться на российский рынок, перезапустить свои заводы, как только санкции будут смягчены", – передает РИА Новости его слова.

Ранее японский автоконцерн Nissan объявил, что с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих.

Однако в мае стало известно, что компания не возобновит производство машин в России до марта 2023 года. Известно, что автоконцерн уже списал российский бизнес в прогнозе на финансовый год. Текущие убытки оцениваются почти в 500 миллионов долларов.