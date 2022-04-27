На заводе Renault в Москве будут выпускаться другие автомобили

На московском заводе Renault будут выпускать другие автомобили, возможно, машины "АвтоВАЗа". Об этом заявили в Минпромторге.

Французский автоконцерн передаст долю в московском предприятии городу. Что касается "АвтоВАЗа", то 68% акций Renault перейдут, скорее всего, институту НАМИ.

Это будет сделка за рубль. А если французы решат снова прийти в Россию, то смогут вернуть акции в течение 5–6 лет. При этом продажа доли Renault в "АвтоВАЗе" китайским компаниям не обсуждается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

