В PGNiG заявили, что получили уведомление от "Газпрома" об остановке поставок газа

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Польская PGNiG получила уведомление от "Газпрома" о приостановке поставок газа по Ямальскому контракту с 27 апреля. Об этом заявили в компании-импортере.
В PGNiG подчеркнули, что расценивают такой шаг российской стороны как нарушение договора.
"(Россия. – Прим. ред.) не имеет каких-либо договорных оснований для прекращения поставок газа в рамках Ямальского контракта, потому что PGNiG не имеет задолженности перед "Газпромом" и своевременно выполняет все обязательства по оплате", – приводит заявление компании РИА Новости.
Ранее польский новостной портал Onet сообщил, что Польша перестала получать российский газ после отказа от новой схемы расчетов. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что в стране не планируют платить в рублях за российский энергоноситель.
При этом представитель "Газпрома" Сергей Куприянов не подтвердил остановку поставок газа в Польшу, отметив, что 26 апреля Варшава обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей.
Ситуация обострилась после того, как Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
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