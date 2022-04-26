Польша перестала получать российский газ – СМИ

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Россия прекратила поставки природного газа в Польшу по Ямальскому контракту. Об этом сообщает Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах и польской нефтегазовой компании PGNiG.

Официального уведомления о прекращении исполнения контрактных обязательств в Польше не получали. Ожидается, что оно должно поступить 26 апреля.

По данным издания, в связи с остановкой поставок в польском министерстве по вопросам климата был сформирован кризисный штаб.

Ранее представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что власти Польши не согласны с требованием Москвы об оплате российского газа в рублях. Он подчеркнул, что польская сторона готова к возможным рискам, связанным с остановкой поставок.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

