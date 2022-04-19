"Газпром" не забронировал на май мощности прокачки газа по трубопроводу Ямал

"Газпром" на аукционе не заказал прокачку природного газа через Польшу по Ямалу – Европе в мае, а аукцион по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на этот же месяц был отменен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его стране не нужен российский газ, в отличие от других европейских стран.