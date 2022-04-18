В РФ предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной письмо с предложением отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. Об этом сообщает RT.

Орлов в своем обращении отметил, что россияне могут воспользоваться ипотечными каникулами, которые позволяют уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до шести месяцев в случае наступления тяжелых жизненных обстоятельств. Однако такая возможность предоставляется только один раз в течение срока действия ипотечного кредита.

"Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года", – говорится в обращении.

В марте начали действовать поправки, позволяющие россиянам, которые уже использовали кредитные каникулы, снова воспользоваться такой возможностью. Однако заем по ипотеке не должен превышать лимит, установленный правительством для каждого региона.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул.

По потребительским кредитам премьер установил лимиты в 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей – для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам и 700 тысяч рублей – по автокредитам.

По ипотечным кредитам лимиты составят 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона – для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа, 3 миллиона рублей – для остальных областей.

30 марта Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%, увеличив предельный размер ипотечного кредита. Максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти не должен превышать 12 миллионов рублей, а для остальных регионов – 6 миллионов рублей.

