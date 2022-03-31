Россиян предостерегли от досрочного погашения ипотеки

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Эксперт по недвижимости Константин Барсуков рассказал, какие действия следует предпринять в отношении ипотечного займа в текущих кризисных условиях. Об этом сообщает News.ru.

По мнению специалиста, в настоящий момент не следует пользоваться опцией досрочного погашения кредита. Вместо этого имеет смысл открыть банковский вклад под высокий процент.

"Учитывая, что сейчас ставка по депозиту около 20%, то, честно, зачем сейчас делать досрочное погашение, если ты проценты платишь по старым ставкам, условно, 10%, а банк дает 20%. То есть в этой ситуации лучше на депозит деньги класть, тем самым, грубо говоря, зарабатывая 10%", – заявил Барсуков.

Если же заемщик все равно заинтересован в досрочном погашении кредита, следует уменьшать не срок выплат, а ежемесячный платеж.

Эксперт посоветовал также нарастить финансовую подушку безопасности для выплаты ипотеки в чрезвычайной ситуации. По его словам, сейчас следует рассчитывать на сумму в размере четырех платежей по займу.

Ранее в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у Владимира Путина объявил, что ставка по льготной ипотеке в России увеличится. Президент страны поддержал данную инициативу.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%.

