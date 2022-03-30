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Сбербанк с 31 марта аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок, передает РИА Новости.

"Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка", – рассказали в пресс-службе финансовой организации.

В банке уточнили, что ставки по ипотеке были увеличены с 1 марта. В период до 30 марта потребителям продолжали выдавать кредиты на ранее одобренных условиях.

Банк России на экстренном заседании 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. После этого Сбербанк увеличил ставку по ипотеке: минимальная ставка выросла на 7,3 процентного пункта – до 18,6% годовых.

В марте Владимир Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки в РФ. С 1 апреля ставка будет увеличена до 12%. Увеличится и максимальный размер кредита.