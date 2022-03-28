Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин поручил с 1 апреля повысить ставку льготной ипотеки на новое жилье до 12%, увеличив предельный размер ипотечного кредита. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить внесение с 1 апреля 2022 года изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита", – говорится в перечне поручений президента России по итогам совещания с членами кабмина.
Отмечается, что максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти не должен превышать 12 миллионов рублей, а для остальных регионов – 6 миллионов рублей.
С предложением повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12% и увеличить максимальный размер кредита ранее выступило правительство России. Эту инициативу поддержал Владимир Путин.
28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ уверены, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.
После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%. При этом ставки по программе государственной поддержки остаются в рамках текущего уровня. Никаких изменений не будет и по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам.
Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки
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