Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки до 12%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%.

Он рассказал, что одной из тем совещания с Владимиром Путиным стали вопросы, касающиеся ипотечных программ.

С предложением повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12% и увеличить максимальный размер кредита ранее выступило правительство России. Эту инициативу поддержал Владимир Путин.

Он поручил с 1 апреля повысить ставку льготной ипотеки на новое жилье до 12%, увеличив предельный размер ипотечного кредита. Максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти не должен превышать 12 миллионов рублей, а для остальных регионов – 6 миллионов рублей.

28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ выразили уверенность, что это позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.

После этого Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%.

