Собянин рассказал о поддержке технологических компаний

12:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский инновационный кластер (МИК) предлагает поддержку технологическим компаниям, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, город оплатит расходы участников МИК на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке.
"За поддержкой могут обратиться малые и средние предприятия столицы, научные организации и вузы. Компаниям предоставляется инновационный ваучер, позволяющий оплатить до 70% расходов, но не больше 2 миллионов рублей на одно изобретение", – написал мэр.
Градоначальник отметил, что заявки принимаются на платформе i.moscow до 1 декабря этого года.
Кроме того, столичные инновационные компании получат грант до 100 миллионов рублей на развитие импортозамещающих производств. Речь идет о ключевой продукции, необходимой Москве для стабилизации экономики в условиях западных санкций, отметил мэр.
Участие в конкурсе могут принять компании, зарегистрированные не менее года в качестве юрлица или ИП.
"Победители конкурса грантов могут компенсировать до 50% расходов за три года начиная с 1 января 2022-го. Для ускоренного развития проекта предусмотрен аванс в размере 25% от суммы гранта", – отметил мэр.
Заявки принимаются до 1 июня текущего года, добавил градоначальник.
Ранее Собянин сообщил о выделении 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для застройщиков коммерческой недвижимости в столице. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже начал принимать заявки на льготные кредиты от компаний, занимающихся строительством нежилой недвижимости.
Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса
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