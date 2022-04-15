Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

12:42

Собянин рассказал о поддержке технологических компаний

мэр Москвыэкономикагород

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский инновационный кластер (МИК) предлагает поддержку технологическим компаниям, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, город оплатит расходы участников МИК на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке.

"За поддержкой могут обратиться малые и средние предприятия столицы, научные организации и вузы. Компаниям предоставляется инновационный ваучер, позволяющий оплатить до 70% расходов, но не больше 2 миллионов рублей на одно изобретение", – написал мэр.

Градоначальник отметил, что заявки принимаются на платформе i.moscow до 1 декабря этого года.

Кроме того, столичные инновационные компании получат грант до 100 миллионов рублей на развитие импортозамещающих производств. Речь идет о ключевой продукции, необходимой Москве для стабилизации экономики в условиях западных санкций, отметил мэр.

Участие в конкурсе могут принять компании, зарегистрированные не менее года в качестве юрлица или ИП.

"Победители конкурса грантов могут компенсировать до 50% расходов за три года начиная с 1 января 2022-го. Для ускоренного развития проекта предусмотрен аванс в размере 25% от суммы гранта", – отметил мэр.

Заявки принимаются до 1 июня текущего года, добавил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил о выделении 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для застройщиков коммерческой недвижимости в столице. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже начал принимать заявки на льготные кредиты от компаний, занимающихся строительством нежилой недвижимости.

Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса

Читайте также

Сюжет: Санкции

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать