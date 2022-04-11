В Москве стартовал прием заявок застройщиков на льготные кредиты – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин сообщил о выделении 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для застройщиков коммерческой недвижимости в столице.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже начал принимать заявки на льготные кредиты от компаний, занимающихся строительством нежилой недвижимости.

"Благодаря поддержке города ставка по кредитам для них составит 12% годовых. На эти средства они смогут завершить уже начатые проекты – так мы сохраним темпы реализации проектов и рабочие места в одной из ключевых отраслей", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр подписал постановление об упрощении порядка проведения перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах. Кроме того, до конца года введен мораторий на назначение административных штрафов при согласовании уже проведенных работ по перепланировке.

