11:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московское правительство упростило порядок проведения перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
По новым правилам не нужно согласовывать проект с Москомархитектурой, в том числе это касается внешнего облика фасадов. Также отпадает необходимость проведения повторных обмеров помещений бюро технической инвентаризации (БТИ) независимо от срока проведения предыдущих.
Кроме того, по решению Сергея Собянина до конца текущего года введен мораторий на назначение административных штрафов при согласовании уже проведенных работ по перепланировке.
Данные меры позволят представителям розничного бизнеса и сферы услуг сократить расходы на проведение перепланировок и легализовать изменения, которые были проведены прежде.
Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли ряд мер, которые направлены на облегчение работы с памятниками архитектуры в санкционных условиях. В частности, на 12 месяцев были продлены разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, сроки действия которых истекают 31 декабря 2022 года. Также были сокращены сроки выдачи разрешений на проведение противоаварийных и ремонтных работ с 30 до 10 рабочих дней.
Собянин упростил порядок проведения перепланировок нежилых помещений
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