Мэр Москвы утвердил меры поддержки нестационарных торговых объектов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Правительство Москвы окажет помощь бизнесу, работающему в нестационарных торговых объектах. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В частности, договоры на размещение нестационарных торговых объектов, а также оказание услуг в них, срок исполнения обязательств по которым не истек на 5 апреля и завершается не позднее 31 декабря 2022 года, продлеваются до 31 декабря 2023 года без проведения торгов.

Отменяется в 2022 году и корректировка платы по договорам на коэффициент-дефлятор, который ежегодно утверждает Минэкономразвития РФ.

При этом в случае с новыми договорами, которые планируют заключить до 31 декабря 2022 года, обеспечительный платеж победителя аукциона не будет превышать сумму ежемесячной платы.

Также владельцы нестационарных торговых объектов получат отсрочку по оплате за второй квартал. Внести платеж будет возможно до 31 декабря 2022 года.

Дополнительные меры поддержки предпринимателей, владеющих нестационарными торговыми объектами, являются частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях давления санкций.

Ранее Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса. В частности, было принято решение о продлении программы стимулирования вакцинации от COVID-19, а также ряд мер поддержки столичных перевозчиков, строительной отрасли, машиностроения и IT-сферы.