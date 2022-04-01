Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На российском рынке труда наблюдается стабильная ситуация, однако в стране растет число сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная, но мы фиксируем растущее количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или недели, а также увеличение численности работников, находящихся в простое", – сказала она на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
Голикова отметила, что главной задачей правительства в текущих условиях является сохранение рабочих мест и численности занятых граждан. Зампред правительства отметила, что для достижения этих целей нужно соответствующим образом организовать работу государственных органов и принять необходимые превентивные меры.
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что количество вакансий, размещенных на портале "Работа в России", с 1 марта увеличилось с 1,6 до 1,8 миллиона. По его словам, это объясняется увеличением спроса на сезонные работы. Котяков подчеркнул, что государственные службы занятости приступили к реализации мер, направленных на предупреждение безработицы.
"В первую очередь всеми субъектами делается упор на взаимодействие с крупными работодателями. Обращаясь к регионам, важно уделять пристальное внимание не только на занятость по найму, но и на ситуацию с самозанятыми гражданами, индивидуальными предпринимателями", – заявил он.
Ранее стало известно, что российское правительство направит свыше 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкций Запада.
В частности, более 25,5 миллиарда рублей направят на создание в регионах временных рабочих мест для россиян, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда граждан. Такую помощь смогут получить 400 тысяч россиян.
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