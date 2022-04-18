Германия отвергла идею добычи сланцевого газа и признала зависимость от РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Германия не планирует добывать сланцевый газ из-за того, что это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Он подчеркнул, что в связи с этим Берлин не может быстро отказаться от поставок газа из России.

"Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии", – приводит слова Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик отметил, что у страны есть крупные запасы сланцевого газа, однако для его добычи необходим гидроразрыв пласта. Согласно прогнозам, разработка месторождений и получение соответствующих разрешений займет годы.

Хабек добавил, что в настоящее время в Германии нет предприятий, которые хотели бы этим заниматься.

7 апреля представители Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести запрет на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ. За данное решение выступили 413 евродепутатов. Против проголосовали 93 человека.

После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников. В министерстве иностранных дел Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

