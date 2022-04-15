В РФ могут разрешить покупать вторичное жилье с ипотекой продавца – СМИ

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В России предложили продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей, сообщает газета "Известия".
По информации издания, письмо с такой инициативой в правительство РФ и Центробанк направила федеральная компания "Этажи". В обращении указано, что при этом банки должны проверять покупателя так же, как при выдаче новой ипотеки.
Как рассказал директор компании Ильдар Хусаинов, сохранение условий при перезаключении договора позволит обеспечить доступность жилья и поддержать спрос без дополнительных субсидий со стороны государства. Он пояснил, что технически покупатель будет продолжать выплачивать ипотеку бывшего владельца квартиры на прежних условиях.
По мнению Хусаинова, если оставшегося долга и собственных средств покупателя не хватит на оплату стоимости жилья, то недостающая сумма должна выдаваться уже по текущей ипотечной ставке. Он напомнил, что в настоящее время при продаже квартиры, которая была куплена в ипотеку, банк выдает получателю новый кредит.
В правительстве России газете сообщили, что письмо поступило в аппарат кабмина, а в Банке России заявили, что намерены рассмотреть данную инициативу.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на вторичном рынке возможно введение льготной ипотеки, если будет недостаточно мер по первичному жилью. Он уточнил, что также кабмин РФ будет проводить анализ спроса на льготную ипотеку под 12% с лимитом до 12 миллионов рублей для московских регионов и до 6 миллионов – для остальных.
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