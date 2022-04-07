Хуснуллин допустил введение льготной ипотеки на вторичном рынке в РФ

17:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Введение льготной ипотеки на вторичном рынке возможно, если будет недостаточно мер по первичному жилью. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы сейчас будем смотреть, как будет идти первичный рынок. Посмотрим, сколько мы соберем ипотечных проектов по первичке. У нас очень сильно пошла в рост ипотека для семьи с детьми", – отметил Хуснуллин, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что также кабмин РФ будет проводить анализ спроса на льготную ипотеку под 12% с лимитом до 12 миллионов рублей для московских регионов и до 6 миллионов – для остальных.
"Посмотрим, как будет набирать. Если этих мер будет не хватать, будем предлагать меры по расширению, возможно, и на вторичке", – заключил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Сбербанк с 7 апреля установит ставку льготной ипотеки в размере 11,7% годовых. При этом банк выдаст ипотеку на старых условиях 10 тысячам клиентов, которые успели оформить сделки купли-продажи 29 и 30 марта, включая заемщиков и созаемщиков.
30 марта глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%, увеличив предельный размер ипотечного кредита. Максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти не должен превышать 12 миллионов рублей, а для остальных регионов – 6 миллионов рублей.
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