Сбербанк установит ставку льготной ипотеки в размере 11,7% годовых

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Сбербанк с 7 апреля установит ставку льготной ипотеки в размере 11,7% годовых, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

При этом банк выдаст ипотеку на старых условиях 10 тысячам клиентов, которые успели оформить сделки купли-продажи 29 и 30 марта, включая заемщиков и созаемщиков. В число таких клиентов вошли граждане из особо уязвимых социальных категорий. Речь идет о семьях без жилья, родителях-одиночках, многодетных семьях, ветеранах ВОВ, сиротах и инвалидах.

"Дополнительно банк принял во внимание критические для граждан ситуации, в которых заемщики оказались на момент назначения сделки. В частности, будут проведены по ранее одобренным условиям сделки заемщиков, оставшихся без места постоянного проживания или проводящих так называемую альтернативную сделку", – говорится в сообщении банка.

30 марта Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%, увеличив предельный размер ипотечного кредита. Максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти не должен превышать 12 миллионов рублей, а для остальных регионов – 6 миллионов рублей.

Позднее Сбербанк заявил, что аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок.

