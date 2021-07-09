Специалисты рассказали о подводных камнях при покупке вторичного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Юристы и риелторы рассказали, как выявить рискованные сделки при покупке вторичного жилья, сообщает газета "Известия".

По словам директора агентства недвижимости ОБМЕНКВАРТИР.РФ Станислава Галкина, все рискованные сделки на рынке жилья можно условно разделить на три категории. Первая – это откровенно мошеннические схемы, когда организаторы сделки осознанно идут на обман, чтобы получить финансовую выгоду.

К примеру, они привлекают к сделке лиц, страдающих психическими заболеваниями, и уговаривают продать принадлежащую им недвижимость.

Такая сделка в итоге оспаривается из-за того, что продавец не осознавал и не мог осознавать последствия своих действий в связи с психическим заболеванием. Жилье в итоге возвращается продавцу, а большая часть денег остается у мошенников. Обезопасить себя от таких действий можно только после тщательной проверки документов, продавцов и истории квартиры.

Вторая категория рискованных сделок – это когда продавец знает, что есть факторы, которые могут привести к оспариванию сделки, но по каким-то причинам скрывает их от покупателя. Например, он продает квартиру, на покупку которой использовались средства материнского капитала. Если родители продали такую квартиру, не наделив в ней долями детей, сделка может быть впоследствии оспорена.

Если покупатель видит, что квартира приобреталась по возмездной сделке, ему стоит запросить справку о том, что не были использованы средства материнского капитала – даже если в паспорте продавца отсутствует запись о наличии у него детей.

Третья категория опасных сделок относится к случаям, когда стороны не знали и не могли знать о наличии факторов, которые впоследствии могут привести к расторжению сделки.

Среди самых распространенных примеров – продажа квартиры, которая досталась по наследству. При оформлении наследства могут не учитываться интересы лиц, которые по закону имеют право на свою долю, а выяснить их наличие не представляется возможным. По закону можно оспорить сделку по продаже недвижимости, даже если продажа состоялась за три года до начала процедуры банкротства.

Готовя договор купли-продажи, важно учесть финансовые условия сделки, форму оплаты и расчета стоимости жилья, передачу денег, которые рекомендуется делать в официальных местах.

Также омрачить покупку квартиры на вторичке может схема, когда продавец просит покупателя подтвердить серьезность намерений в виде задатка. При этом в договоре указывается, что задаток не возвращается при отказе.

Адвокат адвокатской конторы "Бородин и партнеры" Ольга Туренко считает, что исключить риски полностью при покупке недвижимости нельзя, однако их можно минимизировать.

Она советует не покупать квартиру, если продавец владеет ею менее трех лет. Также следует остерегаться слишком дешевых квартир, не покупать жилье с прописанными в нем детьми, престарелыми, инвалидами, а заявления продавца заверять у нотариуса и не экономить на страховке.

Ранее стало известно, что за последний год в России вырос интерес граждан к покупке вторичного жилья. Готовую недвижимость наиболее охотно приобретают в Москве и Санкт-Петербурге.