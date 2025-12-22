22 декабря, 15:10В мире
В США женщина нашла сумку Louis Vuitton во время сбора мусора в богатом районе
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therichgoodwill
Блогер Клаудия Вон из США во время сборки мусора в богатом районе нашла сумку Louis Vuitton, стоимостью 1 500 долларов. Об этом пишет NDTV.
В СМИ добавили, что женщина часто собирает мусор ради необычных находок. По ее словам, первым "трофеем" стала сумочка дизайнера Кристиана Лубутена. Кроме того, блогер находила еще одну сумку той же марки и повязку на голову.
В числе ее других находок – детская кроватка бренда Restoration Hardware, маленький стол, стоячий стол и кровать. Найденный складной стул Вон решила отдать нуждающемуся.
Ранее сообщалось, что одна из работ испанского художника Пабло Пикассо случайно нашлась среди вещей в бельгийском секонд-хенде. В Антверпене работники комиссионного магазина обнаружили глиняную тарелку с рисунком, который был сделан художником. Вскоре тарелка была продана на аукционе за 12,6 тысячи евро.