Картина художника Пабло Пикассо пропала в Испании

Картина художника Пабло Пикассо исчезла в Испании во время транспортировки. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

По информации газеты Ideal, речь идет о "Натюрморте с гитарой", написанном в 1921 году. Полотно застраховано на 600 тысяч евро.

Правоохранительные органы страны начали расследование по факту пропажи.

Уточняется, что произведение искусства должны были представить на выставке в культурном центре Гренады на юге Испании. В числе 57 работ других художников картина хранилась в Мадриде.

В какой именно момент во время транспортировки натюрморт кисти Пикассо мог исчезнуть, полиция пока не знает. Все предписанные условия ее хранения, по данным источников, соблюдались.

Ранее стало известно, что одна из работ Пикассо случайно нашлась среди вещей в бельгийском секонд-хенде. В Антверпене работники комиссионного магазина обнаружили глиняную тарелку с рисунком, который был сделан испанским художником.

