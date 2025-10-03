В Москве выставили на торги картину Брюллова стоимостью 1 млн долларов

Фото: moscow-auction.ru

Московский аукционный дом выставит на осенние торги несколько ценных произведений искусства. Одно из них – картина Карла Брюллова "Диана, Эндимион и сатир", написанная в конце 1840-х, сообщает РБК.

Торги состоятся 12 октября. Работа Брюллова, созданная по мотивам новеллы итальянского поэта Джамбаттиста Касти, обещает стать главным лотом.

Живописец выполнил ее в трех версиях. На московские торги выставят экземпляр, повторенный художником по заказу петербургского мецената и коллекционера Афанасия Шишмарева. Приблизительная стоимость живописного раритета составляет 1 миллион долларов.

В аукционном доме обращают внимание на музейный статус полотна: из трех известных авторских версий две хранятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея.

Ранее четыре картины Ильи Репина привезли для выставки "Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея" на ВДНХ. Представленные произведения живописи демонстрируют разные грани творчества художника и его отношение к Москве. Выставка будет открыта для посещения до 1 февраля 2026 года.

