Рисунок Виктора Цоя выставлен на торги со стартовой ценой в 1,5 млн руб

Фото: firstnames.ru

Рисунок советского музыканта Виктора Цоя "Без названия" выставили на торги со стартовой ценой в 1,5 миллиона рублей. При этом, по предварительной оценке, его стоимость составляет 2,5–6 миллионов рублей, сообщается на портале аукционного дома "Первые имена".

Данный рисунок был создан в 1980-е годы. В последнее время работа хранилась в коллекции фотографа и друга Цоя Сергея Борисова. Аукцион состоится 20 сентября.

Ранее рисунок "квадратного человечка" под авторством Цоя продали на торгах за 76,9 тысячи евро. Лот ушел с молотка за 60 тысяч евро, однако с учетом комиссии сумма возросла.

В ходе аукциона также продали фотографию Виктора Лаврешкина с полным составом группы "Кино". Ее стоимость составила 3,1 тысячи евро.