Россия отвергла территориальные претензии Эстонии на Печорский район

Территориальные претензии Эстонии к РФ по поводу Печорского района Псковской области являются абсолютно неприемлемыми. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

В декабре прошлого года стало известно, что в документах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, начали убирать Россию из графы о месте рождения. Это произошло после того, как Таллин изменил административные процедуры в вопросе указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности.

"Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Абилов добавил, что с учетом текущей враждебной позиции эстонских властей возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице между Эстонией и Россией не представляется возможным.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна осудил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за призыв "не демонизировать Россию" и восстановить с ней сотрудничество в энергетической сфере.