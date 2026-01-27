Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 06:57

Политика

Россия отвергла территориальные претензии Эстонии на Печорский район

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Территориальные претензии Эстонии к РФ по поводу Печорского района Псковской области являются абсолютно неприемлемыми. С таким заявлением выступил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

В декабре прошлого года стало известно, что в документах эстонцев, родившихся в Печорском районе Псковской области, начали убирать Россию из графы о месте рождения. Это произошло после того, как Таллин изменил административные процедуры в вопросе указания места рождения в паспортах и удостоверениях личности.

"Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Абилов добавил, что с учетом текущей враждебной позиции эстонских властей возобновление переговоров по ратификации договоров о госгранице между Эстонией и Россией не представляется возможным.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна осудил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за призыв "не демонизировать Россию" и восстановить с ней сотрудничество в энергетической сфере.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика