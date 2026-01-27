Форма поиска по сайту

27 января, 09:44

Общество

Более трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве 27 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 27 января, а сугробы увеличатся до 47 сантиметров. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос", синоптик Евгений Тишковец.

Он уточнил, что за прошедшую ночь в Москве выпало 9 миллиметров осадков, что составляет 17% месячной нормы.

"Сейчас пасмурно, идет сильный снег с ухудшением видимости до 500 метров. Ветер южный, юго-восточный со скоростью один метр в секунду, влажность 91%", – написал синоптик.

При этом температура воздуха составила минус 9 градусов, а атмосферное давление упало до 746,4 миллиметра ртутного столба, уточнил Тишковец. Всего, согласно прогнозу синоптика, выпадет 20 миллиметров осадков.

При этом, как сообщили в Росгидрометцентре, прирост снежного покрова в течение дня может составить 13 сантиметров, а количество выпавших осадков – 6–10 миллиметров.

На фоне непогоды в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет актуально до полудня 29-го числа. В Подмосковье на этот же период введено предупреждение желтого уровня.

В городе сохраняется угроза гололедицы и снежных заносов на дорогах. Согласно прогнозам, прирост снега в эти даты в столице может превысить половину месячной нормы.

